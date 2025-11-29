Труп младенца нашли в промзоне Сергиева Посада
Тело новорождённого мальчика было обнаружено на территории предприятия в Сергиевом Посаде. Как сообщила пресс-служба подмосковной полиции, сотрудник комплекса «Север» заметил ребёнка вечером 28 ноября в комплексе, где перерабатывают отходы.
«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также розыск роженицы», — сказано в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что в Железноводске беременная женщина умерла в роддоме вместе с её нерождённым ребёнком. Врачи утверждают, что причиной смерти стал редкий случай эмболии околоплодных вод, однако у мужа покойной совсем другая версия.
