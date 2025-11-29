Юлианна Караулова: Каждая мать — это героиня

Каждая мать заслуживает признания за свой ежедневный труд, особенно те, кто полностью посвящает себя домашним заботам и воспитанию детей, уверена певица Юлианна Караулова. По её словам, материнство требует огромных усилий независимо от характера ребёнка, будь то спокойный или сложный малыш.

Юлианна Караулова заявила, что каждая мать является героиней. Видео © Пятый канал

«Я считаю, что каждая мать — героиня, потому что каждый ребёнок индивидуален. Бывают сложные дети, бывают дети, которые дают мамам отдохнуть. Но всё равно — это, правда, большой труд, большая работа», — отметила звезда в интервью Пятому каналу.

Она подчеркнула, что постоянная концентрация на рутине без возможности отвлечься на внешние дела может сильно напрягать. Такой формат жизни особенно сложен, по сравнению с ситуацией, когда у матери есть дела вне дома.

Напомним, в конце октября Юлиана Караулова впервые за долгое время появилась на публике с мужем. Певица Юлианна Караулова пришла на гала-ужин премии «Виктория» в сопровождении супруга Андрея Черного. Пара долгое время не демонстрировала совместных выходов на подобных мероприятиях.