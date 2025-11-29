Россиянин защитил семью от пьяного соседа с ножом и сел на 9 лет

Житель Новосибирской области приговорён к девяти годам колонии за смерть человека, напавшего на него с поленом и ножом. Суд отверг версию самообороны, сообщает портал НГС.

Инцидент произошёл во время новогодних праздников, когда в дом к Вардану ворвался местный житель Андрей для выяснения отношений с одной гостьей. Проснувшийся от шума хозяин вступил в конфликт, в ходе которого мужчина сначала ударил его поленом по голове, а затем схватился за нож. Во время потасовки агрессор схватился за холодное оружие, мужчины переместились на улицу, но в какой-то момент нож оказался в руках Вардана, а Андрей упал на него и умер.

Суд обратил внимание на несостыковки в показаниях женщин и заявил, что подсудимый намеренно хотел ранить человека. Адвокат осуждённого настаивает, что действия его подзащитного можно расценивать в худшем случае как превышение самообороны. Приговор уже был оспорен, но оставлен без изменений.

