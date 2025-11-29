Россия и США
29 ноября, 09:59

«Никому не говори!» Только мошенники произносят эти фразы в разговоре с детьми

В МВД назвали фразы, по которым ребёнок может распознать мошенника по телефону

Обложка © freepik/ gpointstudio

Телефонные мошенники всё чаще пытаются выйти на несовершеннолетних в попытке «заработать», поэтому дети должны быть бдительны и уметь распознавать афериста по ключевым фразам в разговоре. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

«Основные фразы, по которым ребёнок может распознать телефонного мошенника: «Срочно нужно перевести деньги, никому не говори», «Родители попали в беду, помоги прямо сейчас» и «Назови номер карты мамы или папы», — говорится в заявлении.

Также мошенники часто просят ребёнка передать им код, который придёт на телефон. В МВД посоветовали родителям периодически напоминать детям, что ни полиция, ни банки, ни чиновники, ни учителя не могут запрашивать коды. Несовершеннолетних важно научить сразу прерывать такое общение, а затем рассказывать взрослым о случившемся.

В Иркутске мошенники обманули женщину на 9 миллионов рублей и своего курьера
Ранее раскрылась очередная афера, направленная на пенсионеров. Пенсионерка согласилась временно переехать из своей квартиры, мотивированная обещаниями капитального ремонта от проекта под названием «Школа ремонта», но в итоге осталась без жилья.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • МВД РФ
  • Общество
