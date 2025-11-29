Российский боец показал уничтожение «ударного крыла» и блиндажей ВСУ от первого лица

Российские подразделения отработали по позициям ВСУ на Сумском направлении. Кадры уничтожения «ударного крыла» и блиндажей противника от первого лица опубликовал в телеграм-канале командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Видео © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ» / Группа «Аида» спецназа «АХМАТ» МО РФ

«Уничтожение «ударного крыла» и блиндажей противника. Сумское направление», — говорится в подписи к видео.

Ранее российские военные нанесли масштабные удары по ключевой инфраструктуре ВСУ, включая военный аэродром и места хранения беспилотников. Минобороны сообщало о поражении 157 районов дислокации украинских подразделений с применением авиации, дронов и артиллерии.