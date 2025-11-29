Российский боец показал уничтожение «ударного крыла» и блиндажей ВСУ от первого лица
Обложка © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ» / Группа «Аида» спецназа «АХМАТ» МО РФ
Российские подразделения отработали по позициям ВСУ на Сумском направлении. Кадры уничтожения «ударного крыла» и блиндажей противника от первого лица опубликовал в телеграм-канале командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Видео © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ» / Группа «Аида» спецназа «АХМАТ» МО РФ
«Уничтожение «ударного крыла» и блиндажей противника. Сумское направление», — говорится в подписи к видео.
Ранее российские военные нанесли масштабные удары по ключевой инфраструктуре ВСУ, включая военный аэродром и места хранения беспилотников. Минобороны сообщало о поражении 157 районов дислокации украинских подразделений с применением авиации, дронов и артиллерии.
