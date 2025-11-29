На Афипском НПЗ справились с открытым огнём после атаки дронов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandar Malivuk
Открытое горение на Афипском нефтеперерабатывающем заводе удалось ликвидировать. По данным оперативного штаба Краснодарского края, пожарные справились с открытым огнём в 11:37.
ЧП произошло ночью 29 ноября после атаки БПЛА. Ударом была повреждена часть технического оборудования предприятия. Несмотря на разрушения, обошлось без пострадавших. Спасательные службы продолжают работу на территории НПЗ, уточняются последствия атаки и характер повреждений.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.