На Афипском НПЗ справились с открытым огнём после атаки дронов

Открытое горение на Афипском нефтеперерабатывающем заводе удалось ликвидировать. По данным оперативного штаба Краснодарского края, пожарные справились с открытым огнём в 11:37.

ЧП произошло ночью 29 ноября после атаки БПЛА. Ударом была повреждена часть технического оборудования предприятия. Несмотря на разрушения, обошлось без пострадавших. Спасательные службы продолжают работу на территории НПЗ, уточняются последствия атаки и характер повреждений.