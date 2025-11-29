Россия и США
29 ноября, 09:41

На Афипском НПЗ справились с открытым огнём после атаки дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandar Malivuk

Открытое горение на Афипском нефтеперерабатывающем заводе удалось ликвидировать. По данным оперативного штаба Краснодарского края, пожарные справились с открытым огнём в 11:37.

ЧП произошло ночью 29 ноября после атаки БПЛА. Ударом была повреждена часть технического оборудования предприятия. Несмотря на разрушения, обошлось без пострадавших. Спасательные службы продолжают работу на территории НПЗ, уточняются последствия атаки и характер повреждений.

  • Краснодарский край
