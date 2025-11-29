Русский остров оказался отрезан от материка из-за падающего льда

Движение по Русскому мосту во Владивостоке было временно прекращено из-за опасности падения наледи. Информацию о причинах и последствиях перекрытия распространили представители регионального Минтранса.

По данным свидетелей, мощные порывы ветра вызвали обрушение ледяных масс с вантовых конструкций моста, что создало прямую угрозу безопасности автомобилистов. В результате на подъездах к мосту образовалась многокилометровая пробка, в которой оказались заперты сотни транспортных средств.

Позднее движение по мосту на Русский остров возобновили. Для помощи пассажирам, оставшимся на острове без личного транспорта, были организованы дополнительные рейсы муниципальных автобусов, которые продолжали работать до полной эвакуации всех нуждающихся.

