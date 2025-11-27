«Мы прошли все полиграфы»: Пожизненно осужденный по делу о теракте на Крымском мосту заявил о невиновности
Сразу после оглашения приговора о пожизненном лишении свободы 36-летний петербургский предприниматель Олег Антипов, оказавшийся в числе осужденных, выступил с заявлением, в котором категорически отрицает вину всей группы. Его слова приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».
Один из осужденных по делу о теракте на Крымском мосту заявил о невиновности. Видео © Telegram / Осторожно, новости
«Мы все, восемь человек, прошли полиграфы. Мы сами пришли в правоохранительные органы. Сами дали показания. <…> Все свидетели говорят, что мы невиновны. Все доказательства говорят, что мы невиновны», — заявил Антипов.
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 27 ноября приговорил восьмерых человек по обвинениям в терроризме (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте оружия/взрывчатки (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Процесс проходил в закрытом режиме. Адвокаты подсудимых заявили, что их подзащитные отрицают вину, утверждая, что перевозили полиэтиленовую плёнку, не зная о её истинном содержимом. Государственное обвинение настаивало на пожизненном заключении для всех.
Напомним, что трагедия на Крымском мосту произошла 8 октября 2022 года. Взрыв был осуществлён с помощью грузовика, начинённого взрывчаткой. В результате было обрушено около 250 метров шоссейного полотна и сгорело семь цистерн грузового поезда. В результате инцидента погибли пятеро — водитель грузовика и ещё четыре человека, ехавшие неподалёку в легковом автомобиле.
