27 ноября, 12:55

Появилась реакция виновных в теракте на Крымском мосту на свой приговор

Обложка © Telegram/ Генпрокуратура России

Генпрокуратура выложила видео, на котором видна реакция виновных в теракте на Крымском мосту. Сегодня, 27 ноября, их приговорили к пожизненному лишению свободы.

Виновным в теракте на Крымском мосту выносят приговор. Видео © Telegram/ Генпрокуратура России

«Каждый из действовавших по заданию спецслужб Украины соучастник приговорен к пожизненному лишению свободы», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, что трагедия на Крымском мосту произошла 8 октября 2022 года. Взрыв был осуществлён с помощью грузовика, начинённого взрывчаткой. В результате было обрушено около 250 метров шоссейного полотна и сгорело семь цистерн грузового поезда. В результате инцидента погибли пятеро — водитель грузовика и ещё четыре человека, ехавшие неподалёку в легковом автомобиле. Приговор виновным был объявлен сегодня.

