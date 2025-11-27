Появилась реакция виновных в теракте на Крымском мосту на свой приговор

Генпрокуратура выложила видео, на котором видна реакция виновных в теракте на Крымском мосту. Сегодня, 27 ноября, их приговорили к пожизненному лишению свободы.

Напомним, что трагедия на Крымском мосту произошла 8 октября 2022 года. Взрыв был осуществлён с помощью грузовика, начинённого взрывчаткой. В результате было обрушено около 250 метров шоссейного полотна и сгорело семь цистерн грузового поезда. В результате инцидента погибли пятеро — водитель грузовика и ещё четыре человека, ехавшие неподалёку в легковом автомобиле. Приговор виновным был объявлен сегодня.