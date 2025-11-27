СК раскрыл мощность бомбы, которая взорвалась на Крымском мосту в 2022 году

Следственный комитет России сообщил, что мощность взрывного устройства, использованного при теракте на Крымском мосту в 2022 году, составляла около 10 тонн в тротиловом эквиваленте. Взрыв был замаскирован под груз строительной плёнки, который преступная группа перевозила из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению.

Военный суд в Ростове признал восемь человек виновными по статьям о теракте, незаконном обороте взрывчатки и её контрабанде. Всех приговорили к пожизненному лишению свободы. По версии следствия, организаторами выступили первый замглавы СБУ Василий Малюк и другие неустановленные лица, которые изготовили и отправили взрывное устройство на Украинe.

Грузовик с бомбой доставили на мост водителем, который не знал о содержимом. Взрыв прогремел утром 8 октября 2022 года между островом Тузла и аркой моста, что привело к обрушению двух пролётов, пожару цистерн поезда и гибели пяти человек.

Напомним, что трагедия на Крымском мосту произошла 8 октября 2022 года. Взрыв был осуществлён с помощью грузовика, начинённого взрывчаткой. В результате было обрушено около 250 метров шоссейного полотна и сгорело семь цистерн грузового поезда. В результате инцидента погибли пятеро — водитель грузовика и ещё четыре человека, ехавшие неподалёку в легковом автомобиле. Сегодня, 27 ноября, организаторов подрыва приговорили к пожизненным срокам.