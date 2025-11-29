Власти французского города Сен-Брие начали необычную кампанию по борьбе с привычкой постоянно жаловаться. Для этого они объявили «неделю вежливости», сообщает The Times.

Муниципалитет подготовил для жителей подробную инструкцию, как начинать лёгкие дружелюбные разговоры в очередях и транспорте. Мэрия также рекомендовала вести специальные графики для отметки успехов в вежливости, пообещав призы всем, кто справится с заданием.

Ранее жителям Бурятии вынесли строгое предупреждение: употреблять в пищу монгольских сурков запретили из-за угрозы заражения бубонной чумой. Такие меры приняли на фоне тревожной эпидемиологической ситуации в соседней Монголии.