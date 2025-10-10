Жителям Бурятии запретили есть сурков из-за бубонной чумы

Жители Бурятии получили строгое предупреждение о запрете употребления в пищу монгольских сурков из-за высокого риска инфицирования бубонной чумой. Подобные меры были приняты после тревожной статистики из соседней Монголии.

«Внимание! Не принимаем в пищу сурков (тарбаганов)! В сентябре в Монголии зафиксировано 13 случаев заражения бубонной чумой, в том числе 1 летальный исход. В связи с широким ареалом обитания тарбаганов в монголо-российском приграничье имеется высокая вероятность переноса заболевания», — указали в Бурприроднадзоре.

В ведомстве также подчеркнули, что при возникновении повышенной температуры, воспаления лимфоузлов и мокроты с кровью следует обратиться к врачу. В случае обнаружения мёртвых зверьков жителей региона попросили сообщать в Россельхознадзор.