10 октября, 17:11

Жителям Бурятии запретили есть сурков из-за бубонной чумы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / imageBROKER.com

Жители Бурятии получили строгое предупреждение о запрете употребления в пищу монгольских сурков из-за высокого риска инфицирования бубонной чумой. Подобные меры были приняты после тревожной статистики из соседней Монголии.

«Внимание! Не принимаем в пищу сурков (тарбаганов)! В сентябре в Монголии зафиксировано 13 случаев заражения бубонной чумой, в том числе 1 летальный исход. В связи с широким ареалом обитания тарбаганов в монголо-российском приграничье имеется высокая вероятность переноса заболевания»,указали в Бурприроднадзоре.

В ведомстве также подчеркнули, что при возникновении повышенной температуры, воспаления лимфоузлов и мокроты с кровью следует обратиться к врачу. В случае обнаружения мёртвых зверьков жителей региона попросили сообщать в Россельхознадзор.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в РФ нет угрозы распространения вируса Коксаки. До этого в СМИ сообщали, что туристы привезли из тёплых стран в Россию вирус Коксаки, из-за чего у нас случилась вспышка заболеваемости.

