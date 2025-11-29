В Японии начнут продавать «стиральные машинки» для мытья людей

Японская компания Science представила публике футуристическое устройство для автоматизированного принятия душа. Информацию о необычной разработке распространило финансовое издание Barron's.

Прототип с названием «Стиральная машина для людей будущего» стал одним из самых обсуждаемых экспонатов на Всемирной выставке в Осаке. Аппарат представляет собой современную версию модели, которую та же компания демонстрировала ещё в 1970 году. Первые партии устройства уже приобрели один из отелей в Осаке и крупная розничная сеть.

Процесс мытья человека происходит в лежачем положении внутри капсулы длиной более двух метров. Технология очистки сочетает использование микропузырьков и мелкодисперсного душа, после чего автоматически активируется режим сушки. Полный цикл, включающий мытьё и высушивание, занимает около 15 минут.

Особенностью устройства является интегрированная система релаксации, воспроизводящая успокаивающую музыку и визуальные эффекты. Встроенные сенсоры постоянно отслеживают физиологические показатели пользователя, такие как сердечный ритм, что позволяет автоматически адаптировать параметры работы.

Разработчики видят основное применение устройства в помощи пожилым людям и лицам с ограниченной мобильностью, для которых традиционное принятие душа представляет сложность. В связи с эксклюзивностью продукта компания планирует ограниченный выпуск — всего 50 экземпляров.

