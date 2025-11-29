Украинский Институт национальной памяти опубликовал перечень лиц, ассоциируемых с «российской имперской политикой». Среди прочих в нём оказался донской казак Емельян Пугачёв. Соответствующие данные появились на официальном сайте учреждения.

В документе, под названием «Перечень лиц и событий, содержащих символику российской имперской политики», предводитель Крестьянской войны 1773-1775 годов характеризуется как персонаж, подлежащий устранению из публичного пространства. В обоснование приводится тот факт, что Пугачёв выдавал себя за царя Петра III.

Интересно, что Пугачёв при жизни хотел свергнуть императрицу Екатерину II, то есть, фактически боролся с имперской властью. За это ему, по данным из открытых источников, сначала отрубили голову, а затем четвертовали, когда он был уже мёртв.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинский сайт «Миротворец»* внёс в свой список угроз национальной безопасности ещё 25 детей из России. На этот раз возраст составлял от двух до шести лет. Киев обвиняет их в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.