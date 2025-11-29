Россия и США
29 ноября, 11:43

Названа простая фраза, которая спасёт ребёнка от мошенников

Сенатор Шейкин: Мошенники атакуют детей через мессенджеры

Обложка © Life.ru

Мошенники всё активнее нацеливаются на детей и подростков, используя их уязвимость и доверчивость. Об этом заявил ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин.

Сенатор пояснил, что злоумышленники воздействуют на неокрепшую психику, добиваясь передачи денег, данных карт и других ценностей. Он подчеркнул, что традиционные предупреждения в такой ситуации оказываются малоэффективными.

Шейкин предложил использовать простой алгоритм: научить ребёнка на любую просьбу перевести деньги или сообщить реквизиты отвечать фразой «Я сначала спрошу у родителей». По его мнению, такая фраза создает психологический барьер, который гораздо эффективнее общих предупреждений и позволяет обезоружить злоумышленника.

«Никому не говори!» Только мошенники произносят эти фразы в разговоре с детьми
Ранее в МВД рассказали о новой схеме мошенничества, в которой аферисты маскируются под сотрудников портала «Госуслуги». Жертвам приходят SMS с угрозами о «взломе аккаунта» или «подозрительной активности», после чего их подталкивают перезвонить в якобы «службу поддержки» и сообщить конфиденциальные данные.

Александра Мышляева
