Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 11:56

Лекарства втридорога пытаются втюхать российским туристам в аптеках Турции и Египта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Российские туристы сталкиваются с завышением цен на лекарства в аптеках Турции и Египта. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Как выяснилось, многие путешественники не знают о существовании фиксированных цен на медицинские препараты. Этим пользуются недобросовестные фармацевты, увеличивая стоимость в несколько раз для иностранцев. Один из пострадавших рассказал, что за обычный ибупрофен и антибиотики в Турции с него взяли больше четырёх тысяч рублей.

Специалисты рекомендуют всегда проверять наличие ценника на упаковке лекарства. Если его нет, следует попросить провести товар через кассовый аппарат и показать финальную стоимость. Эта простая мера предосторожности поможет избежать необоснованных переплат.

Досмотрят всё: Китай ужесточил проверки на границе для российских туристов
Досмотрят всё: Китай ужесточил проверки на границе для российских туристов

Ранее в Паттайе трансвеститы* толпой избили российского туриста, который в хамской манере отказал им на предложение провести вместе вечер. В процессе к ним подключились и другие коллеги из ближайших заведений.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Организация ЛГБТ признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Египет
  • Турция
  • Новости экономики
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar