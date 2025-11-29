Лекарства втридорога пытаются втюхать российским туристам в аптеках Турции и Египта

Российские туристы сталкиваются с завышением цен на лекарства в аптеках Турции и Египта. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Как выяснилось, многие путешественники не знают о существовании фиксированных цен на медицинские препараты. Этим пользуются недобросовестные фармацевты, увеличивая стоимость в несколько раз для иностранцев. Один из пострадавших рассказал, что за обычный ибупрофен и антибиотики в Турции с него взяли больше четырёх тысяч рублей.

Специалисты рекомендуют всегда проверять наличие ценника на упаковке лекарства. Если его нет, следует попросить провести товар через кассовый аппарат и показать финальную стоимость. Эта простая мера предосторожности поможет избежать необоснованных переплат.

