Аэродромы запуска БПЛА и склады ВСУ в портах под Одессой настигли «удары возмездия»

Российские войска нанесли удары по военно-морским объектам Вооружённых сил Украины в портах Одесской области. Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«(Поражённые. — Прим, Life.ru.) объекты ВМС: ремонтные площадки, скрытые склады боекомплектов, причальные фронты», — сказал он.

По его данным, также были атакованы военный аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, базы корректировки и взлётные площадки дронов в Сумской области. В Черниговской области под удар попали ретрансляторы, узлы связи, элементы ПВО, логистические хабы, а также склады мобилизационного резерва и тренировочные площадки.

«Есть погибшие и раненые среди рядовых ВСУ и офицеров», — добавил Лебедев.

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 ноября Вооружённые силы РФ нанесли удары по объектам в Украине. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса и обеспечивающая их работу энергетическая инфраструктура. Удары были названы ответом на атаки украинских сил по гражданским объектам на территории России.