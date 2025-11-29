Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
29 ноября, 11:47

В Франции сочли безумным план ФРГ по переброске 800 тысяч солдат НАТО на войну с Россией

Обложка © ТАСС / ZUMA

Публикация секретного плана Германии по эскалации конфликта с Россией вызвала резкую реакцию европейских политиков. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал авторов документа сумасшедшими.

Политик прокомментировал материал The Wall Street Journal о разработке бундесвером сценария войны, включающего переброску 800 тысяч военнослужащих НАТО.

«Мы действительно имеем дело с безумцами!» — заявил Филиппо в соцсетях.

Филиппо призвал европейцев выступить за мир и дипломатическое урегулирование конфликта. Его реакция отражает растущие настроения в Европе против дальнейшей эскалации.

Напомним, ранее стало известно, что в Германии разрабатывают план переброски 800 тысяч военных НАТО на восток. Согласно информации из зарубежных источников, в документе представлены детальные инструкции по использованию всей логистической инфраструктуры — включая порты и железные дороги. Их цель — обеспечить мобильность и безопасность сил НАТО.

