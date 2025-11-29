Арестованного на Украине митрополита Феодосия отравили тяжёлыми металлами

Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев), который находится под следствием по делу о государственной измене, был госпитализирован. По данным Союза православных журналистов (СПЖ), предполагается, что он отравлен тяжёлыми металлами, и это отравление могло быть преднамеренным.

«Источники СПЖ сообщают, что владыка Феодосий был отравлен, предположительно, тяжёлыми металлами», — говорится в сообщении.

В СПЖ рассказали, что состояние здоровья иерарха начало ухудшаться около месяца назад: наблюдались резкие перепады температуры и давления. На этой неделе священнослужителя Украинской церкви доставили в больницу, где медики намерены провести комплексное исследование на наличие отравляющих веществ. Ожидается, что подготовка результатов тестов может занять до месяца.

«Продолжается сильная интоксикация, состояние пока относительно стабильное, но владыка остаётся в больнице», — рассказали источники Союза.

Ранее стало известно, что лица, обвиняемые в покушении на тележурналиста Владимира Соловьёва, планировали убить его с помощью отравленной пиццы. На судебном заседании была представлена аудиозапись, изъятая из жилища одного из фигурантов Андрея Пронского*. На ней он в беседе с Владимиром Беляковым* и другими соучастниками детально обрисовывал схему покушения.

