Делегация Украины во главе с Умеровым вылетела в США на переговоры

Украинская делегация отправилась в Соединённые Штаты на переговоры. Об этом в своих соцсетях написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и глава делегации Рустем Умеров.

Он сообщил, что утром провёл телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого доложил о состоянии подготовки и ключевых позициях на предстоящих переговорах. Умеров добавил, что в США стороны продолжат согласование всех наработок, сформированных во время встреч в Женеве.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский назначил нового руководителя украинской делегации по вопросам мирного урегулирования. На смену Андрею Ермаку этот пост занял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. В его полномочия входит ведение переговоров с США, международными партнёрами, а также с представителями от РФ.