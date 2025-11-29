Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 12:23

Делегация Украины во главе с Умеровым вылетела в США на переговоры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo

Украинская делегация отправилась в Соединённые Штаты на переговоры. Об этом в своих соцсетях написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и глава делегации Рустем Умеров.

Он сообщил, что утром провёл телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого доложил о состоянии подготовки и ключевых позициях на предстоящих переговорах. Умеров добавил, что в США стороны продолжат согласование всех наработок, сформированных во время встреч в Женеве.

The Economist: Буданов* летит в США на переговоры с Уиткоффом
The Economist: Буданов* летит в США на переговоры с Уиткоффом

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский назначил нового руководителя украинской делегации по вопросам мирного урегулирования. На смену Андрею Ермаку этот пост занял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. В его полномочия входит ведение переговоров с США, международными партнёрами, а также с представителями от РФ.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar