The Economist: Буданов* летит в США на переговоры с Уиткоффом

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* направился в Соединённые Штаты для участия в переговорах по урегулированию конфликта. Информацию о его визите распространил в социальной сети X британский журналист Оливер Кэрролл.

По данным корреспондента The Economist, переговоры между украинской делегацией и представителями администрации США должны состояться в ближайшие выходные. Кэрролл уточнил, что Буданов*, вероятно, будет возглавлять делегацию.

«Мне сообщили, что генерал Буданов* летит в США. Возможно, в качестве главы делегации, но эта информация нуждается в подтверждении. По всей видимости, переговоры состоятся», — написал он.

