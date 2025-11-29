The Economist: Буданов* летит в США на переговоры с Уиткоффом
Обложка © ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka
Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* направился в Соединённые Штаты для участия в переговорах по урегулированию конфликта. Информацию о его визите распространил в социальной сети X британский журналист Оливер Кэрролл.
По данным корреспондента The Economist, переговоры между украинской делегацией и представителями администрации США должны состояться в ближайшие выходные. Кэрролл уточнил, что Буданов*, вероятно, будет возглавлять делегацию.
«Мне сообщили, что генерал Буданов* летит в США. Возможно, в качестве главы делегации, но эта информация нуждается в подтверждении. По всей видимости, переговоры состоятся», — написал он.
Ранее СМИ опубликовали состав украинской делегации, которая будет вести переговоры с помощником президента США Стивом Уиткоффом в Майами. Казалось, что её возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров, однако присутствие Буданова* может изменить это. Кстати, недавно глава ГУР Украины общался с представителями российской стороны в Абу-Даби.
*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.