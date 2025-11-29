Россия и США
29 ноября, 06:29

Стал известен состав украинской делегации на переговорах с Уиткоффом в Майами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo

Вместе с секретарём Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым завтра на переговоры в Майами поедут замглавы МИД Сергей Кислица и начальник Генштаба Вооружённых сил Андрей Гнатов. Об этом сообщает Axios.

Компанию Умерову во время встречи с помощником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером составят также неназванные сотрудники украинской разведки.

Сперва Киев планировал послать на переговоры бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака, однако недавно его уволил Владимир Зеленский. После этого Украина приняла решение отправить вместо него в Майами секретаря СНБО Рустема Умерова.

