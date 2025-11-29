Ветврачи до смерти залечили мейн-куна Алёшу и угрожали его хозяйке из-за отзывов

Жительница Санкт-Петербурга обвинила ветеринарную клинику «Ситивет» в смерти своего 12-летнего мейн-куна Алёши, которого, по её словам, «залечили до смерти». Хозяйка Ксения обратилась к специалистам из-за расчёсанной проплешины на подбородке питомца. Однако после назначения гормональных препаратов состояние кота резко ухудшилось и развилась тахикардия, сообщает Mash на Мойке.

Питерская ветклиника залечила мейн-куна до смерти. Видео © Telegram / Mash на Мойке

В «Ситивет» врачи обнаружили жидкость в грудной клетке животного и прописали мочегонные, оставив Алёшу в клинике. Ксения ежедневно навещала питомца и наблюдала, как у него начинают отказывать почки. По её словам, кардиолог признала: «одно лечим, а другое калечим». Не видя улучшений, девушка забрала Алёшу домой, но спустя сутки кот скончался.

Ксения убеждена, что причиной гибели стало неправильное лечение. Её подозрения усугубляет тот факт, что год назад после посещения той же клиники умер другой её кот. Изучив отзывы о «Ситивет», Ксения нашла другие сообщения о гибели животных. Попытка оставить свой отзыв привела к угрозам судебного иска от управляющей клиникой.

Для Ксении, чей муж уже три года находится на СВО, а сама она стала инвалидом из-за болезни Лайма, потеря Алёши, который был для неё большой радостью, стала особенно болезненной. Петербурженка надеется привлечь клинику к ответственности.

