В Новосибирске собака случайно взорвала квартиру, пока хозяина не было дома

В Новосибирске произошёл взрыв в жилой квартире, причиной которого стала домашняя собака. Информацию о происшествии распространило региональное управление МЧС.

Взрыв в квартире. Видео © Telegram / МЧС Новосибирской области

Инцидент случился, когда хозяев не было дома. Питомец, судя по следам зубов на переключателях, сумел включить газовые конфорки. На оставленном на плите баллончике дихлофоса произошла разгерметизация из-за нагрева, что привело к мощному взрыву.

Сила детонации была такова, что ударной волной выбило входную дверь квартиры в подъезд, а также повреждены остекление балконной и межкомнатной дверей. Мебель и техника на кухне серьёзно повреждены, но зато с собакой всё хорошо — она догадалась спрятаться на балконе.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Крыму возбудили уголовное дело против мужчины, который убил своих собак, а затем разделал их и съел. Теперь за такое деяние он может отправиться в тюрьму как минимум на пять лет.