В Новосибирске собака случайно взорвала квартиру, пока хозяина не было дома
В Новосибирске произошёл взрыв в жилой квартире, причиной которого стала домашняя собака. Информацию о происшествии распространило региональное управление МЧС.
Взрыв в квартире. Видео © Telegram / МЧС Новосибирской области
Инцидент случился, когда хозяев не было дома. Питомец, судя по следам зубов на переключателях, сумел включить газовые конфорки. На оставленном на плите баллончике дихлофоса произошла разгерметизация из-за нагрева, что привело к мощному взрыву.
Сила детонации была такова, что ударной волной выбило входную дверь квартиры в подъезд, а также повреждены остекление балконной и межкомнатной дверей. Мебель и техника на кухне серьёзно повреждены, но зато с собакой всё хорошо — она догадалась спрятаться на балконе.
Обложка © Telegram / МЧС Новосибирской области