«Прочёсывать минные поля»: Красноярский депутат предложил отправлять бездомных собак на СВО

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Борис Мельниченко предложил приравнять бездомных собак к военнообязанным и направлять их для прочёсывания минных полей в зоне специальной военной операции. С соответствующей инициативой он выступил на заседании Заксобрания.

Парламентарий, обращаясь к коллегам, заявил, что считает своё предложение взвешенным, а не абсурдным в текущих условиях. Он подчеркнул, что военнослужащие ежедневно рискуют жизнью, и развил эту мысль, предложив новый статус для бездомных животных. Мельниченко также привёл экономическое обоснование, заявив о потенциальной экономии бюджета в размере 70 миллионов рублей.

«Не посчитайте абсурдным моё предложение. Я считаю в нашей реальности существующей его взвешенным. <...> Может нам подумать хорошо и перевести всех этих животных в разряд военнообязанных, военнослужащих, и отправить их туда прочёсывать минные поля», — предложил депутат.

Эти средства, по его словам, могли бы быть перенаправлены на усиление пограничной инфраструктуры. Озвучивание данной идеи произошло в рамках обсуждения законопроекта об эвтаназии бездомных животных. Именно после этого депутаты приняли указанный закон во втором чтении.

Ранее сообщалось, что ежегодно в России примерно 100 тысяч домашних питомцев оказываются выброшенными на улицу. Основной пик приходится на период после завершения дачного сезона. Главной причиной такого поступка многие называют потерю интереса к питомцу со стороны младших членов семьи.