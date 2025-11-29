Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 13:06

Московские следователи поймали «новогоднего убийцу» с паспортом СССР спустя 25 лет

Обложка © Telegram / Следком

Обложка © Telegram / Следком

Столичные следователи раскрыли жестокое убийство девушки, совершенное в Москве в 1998 году. Преступление было раскрыто благодаря повторной проверке отпечатков пальцев, обнаруженных на месте преступления.

Видео © Telegram / Следком

По версии следствия, 30 декабря 1998 года фигурант находился в гостях у своей знакомой на Ленинградском шоссе. Когда девушка попросила его уйти перед новогодним корпоративом, мужчина схватил молоток и нанес ей не менее 19 ударов по голове. После убийства он похитил не менее 14 тысяч долларов и скрылся.

Преступник был установлен только сейчас — им оказался житель Санкт-Петербурга, который до 2015 года использовал паспорт СССР и вёл скрытный образ жизни. После масштабной оперативной работы его удалось задержать и предъявить обвинение.

Два брата зверски убили 18-летнюю сестру по приказу отца в Нидерландах. Причина ужасает
Два брата зверски убили 18-летнюю сестру по приказу отца в Нидерландах. Причина ужасает

Ранее сообщалось, что в Петербурге школьница убила свою мать. Девочка, не выдержав строгого контроля со стороны матери и полного запрета на пользование социальными сетями, в порыве эмоций совершила трагический поступок. В состоянии сильного душевного потрясения она схватила нож и жестоко напала на свою родственницу.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar