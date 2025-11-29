Московские следователи поймали «новогоднего убийцу» с паспортом СССР спустя 25 лет

Столичные следователи раскрыли жестокое убийство девушки, совершенное в Москве в 1998 году. Преступление было раскрыто благодаря повторной проверке отпечатков пальцев, обнаруженных на месте преступления.

Видео © Telegram / Следком

По версии следствия, 30 декабря 1998 года фигурант находился в гостях у своей знакомой на Ленинградском шоссе. Когда девушка попросила его уйти перед новогодним корпоративом, мужчина схватил молоток и нанес ей не менее 19 ударов по голове. После убийства он похитил не менее 14 тысяч долларов и скрылся.

Преступник был установлен только сейчас — им оказался житель Санкт-Петербурга, который до 2015 года использовал паспорт СССР и вёл скрытный образ жизни. После масштабной оперативной работы его удалось задержать и предъявить обвинение.

