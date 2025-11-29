Россия и США
29 ноября, 13:14

Рябков: США реагируют на ситуацию вокруг Украины адекватнее Европы

Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Представители России и США не прерывали контакты по обсуждению украинского конфликта, при этом Вашингтон при президентстве Дональда Трампа гораздо адекватнее воспринимает ситуацию, чем европейские политики. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала ТВЦ.

«Мы исходим из того, что администрация США в этих условиях проводит здравый курс, воспринимает ситуацию [вокруг Украины] более адекватно, чем европейские союзники США. И, соответственно, мы продолжаем диалог», — подчеркнул он.

По мнению Рябкова, становится очевидной безнадёжность европейцев в вопросах Украины. Дипломат заметил, что при появлении малейшей возможности перемирия, Европа делает всё, чтобы сорвать переговорный процесс и вновь кинуть киевский режим в огонь противостояния с Москвой.

Ранее депутат финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема в своём блоге на платформе X резко охарактеризовал главу евродипломатии Каю Каллас, обвинив её и европейских лидеров в отсутствии реальной роли в мирных переговорах по Украине.

