Певица МакSим готовится дать грандиозный сольный концерт с рекордным гонораром

Певица МакSим (Максим / Марина Абросимова) готовится к масштабному сольному концерту, который принесёт ей огромный доход. Данные о предполагаемых сборах опубликовал телеграм-канал «Звездач».

Такой концерт станет для Максим особенным, поскольку она не так часто выступает на больших площадках (за исключением футбольного стадиона). Хотя выбранный зал не является самым крупным в Москве, его вместительность позволяет рассчитывать на внушительную кассу.

Согласно расчётам организаторов, мероприятие принесёт не менее 14 миллионов рублей. Особенностью концерта стало предложение VIP-зоны, где самый дорогой столик на восемь человек оценивается в 160 тысяч рублей.

Ранее певица МакSим рассказала, что в её творческой жизни случился длительный застой из-за личных проблем и переживаний, однако сейчас она вновь взялась за любимое ремесло. Она добавила, что для написания песни ей необходимо было сперва прийти в себя, а не «ковать железо, пока горячо».