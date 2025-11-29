Россия и США
29 ноября, 13:19

Певица МакSим готовится дать грандиозный сольный концерт с рекордным гонораром

Обложка © ТАСС / Илья Московец/URA.RU

Певица МакSим (Максим / Марина Абросимова) готовится к масштабному сольному концерту, который принесёт ей огромный доход. Данные о предполагаемых сборах опубликовал телеграм-канал «Звездач».

Такой концерт станет для Максим особенным, поскольку она не так часто выступает на больших площадках (за исключением футбольного стадиона). Хотя выбранный зал не является самым крупным в Москве, его вместительность позволяет рассчитывать на внушительную кассу.

Согласно расчётам организаторов, мероприятие принесёт не менее 14 миллионов рублей. Особенностью концерта стало предложение VIP-зоны, где самый дорогой столик на восемь человек оценивается в 160 тысяч рублей.

Тест: Знаете ли вы творчество Максим так, чтобы дополнить пропуски в её хитах на 6/6?
Ранее певица МакSим рассказала, что в её творческой жизни случился длительный застой из-за личных проблем и переживаний, однако сейчас она вновь взялась за любимое ремесло. Она добавила, что для написания песни ей необходимо было сперва прийти в себя, а не «ковать железо, пока горячо».

