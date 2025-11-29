Певица МакSим готовится дать грандиозный сольный концерт с рекордным гонораром
Обложка © ТАСС / Илья Московец/URA.RU
Певица МакSим (Максим / Марина Абросимова) готовится к масштабному сольному концерту, который принесёт ей огромный доход. Данные о предполагаемых сборах опубликовал телеграм-канал «Звездач».
Такой концерт станет для Максим особенным, поскольку она не так часто выступает на больших площадках (за исключением футбольного стадиона). Хотя выбранный зал не является самым крупным в Москве, его вместительность позволяет рассчитывать на внушительную кассу.
Согласно расчётам организаторов, мероприятие принесёт не менее 14 миллионов рублей. Особенностью концерта стало предложение VIP-зоны, где самый дорогой столик на восемь человек оценивается в 160 тысяч рублей.
Ранее певица МакSим рассказала, что в её творческой жизни случился длительный застой из-за личных проблем и переживаний, однако сейчас она вновь взялась за любимое ремесло. Она добавила, что для написания песни ей необходимо было сперва прийти в себя, а не «ковать железо, пока горячо».
