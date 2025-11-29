Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 14:07

Сергей Лазарев попал под капельницу

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин/Бизнес Online

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин/Бизнес Online

Певец Сергей Лазарев оказался на капельнице из-за сильного переутомления в конце года. Певец признался в соцсетях, что вынужден поддерживать здоровье медикаментозно из-за напряжённого рабочего графика. Лазарев объяснил, что ежедневные съёмки, грязные павильоны и чихающие люди вокруг подорвали его силы.

«Этот марафон... Впереди «Песня года», гастрольный тур — это, конечно, без каких-то витаминок никак не пережить», — отметил артист.

Певец добавил, что процедура напоминает посещение спа-салона, и пожелал всем здоровья. Несмотря на плохое самочувствие, Лазарев продолжает готовиться к предстоящим выступлениям.

Новый имидж Влада Топалова впечатлил Сергея Лазарева
Новый имидж Влада Топалова впечатлил Сергея Лазарева

Ранее Life.ru писал, что Лазарев получит 80 миллионов рублей за свой тур по России. Билеты на концерт в Санкт-Петербурге можно приобрести по цене от 4000 рублей, а самые дорогие места в VIP-ложе обойдутся в 200 тысяч. В Москве билеты дешевле — их стоимость варьируется от 3000 до 30 тысяч рублей.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Сергей Лазарев
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar