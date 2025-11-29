Сергей Лазарев попал под капельницу

Певец Сергей Лазарев оказался на капельнице из-за сильного переутомления в конце года. Певец признался в соцсетях, что вынужден поддерживать здоровье медикаментозно из-за напряжённого рабочего графика. Лазарев объяснил, что ежедневные съёмки, грязные павильоны и чихающие люди вокруг подорвали его силы.

«Этот марафон... Впереди «Песня года», гастрольный тур — это, конечно, без каких-то витаминок никак не пережить», — отметил артист.

Певец добавил, что процедура напоминает посещение спа-салона, и пожелал всем здоровья. Несмотря на плохое самочувствие, Лазарев продолжает готовиться к предстоящим выступлениям.

Ранее Life.ru писал, что Лазарев получит 80 миллионов рублей за свой тур по России. Билеты на концерт в Санкт-Петербурге можно приобрести по цене от 4000 рублей, а самые дорогие места в VIP-ложе обойдутся в 200 тысяч. В Москве билеты дешевле — их стоимость варьируется от 3000 до 30 тысяч рублей.