Сугробы опоздают: Синоптик рассказал, когда Москву укутает снегом

Москвичам следует ожидать формирования снежного покрова не раньше второй декады декабря, предположительно, после середины месяца. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«По климатической норме в декабре в столице выпадает 51 миллиметр осадков, а высота снежного покрова обычно составляет от 8-9 сантиметров в начале месяца до 18-19 сантиметров в его конце. По прогнозу, количество осадков в предстоящем декабре ожидается близким к норме, либо с отклонением в сторону недостатка осадков примерно на 10%, причём большая часть осадков прогнозируется во второй половине декабря», — написал синоптик.

При этом снежный покров не будет слишком значительным.

Ранее стало известно, что зима в Москве будет прохладнее предыдущей, но без экстремальных морозов. Температура в столице и в центре Европейской части страны ожидается в пределах климатической нормы или немного выше. При этом нынешний холодный сезон будет ощущаться более «классическим» и заметно холоднее прошлой аномально тёплой зимы, однако речи о сильных и затяжных морозах не идёт.