29 ноября, 13:50

Сугробы опоздают: Синоптик рассказал, когда Москву укутает снегом

Леус: Снежный покров в Москве сформируется только во второй декаде декабря

Обложка © Life.ru

Москвичам следует ожидать формирования снежного покрова не раньше второй декады декабря, предположительно, после середины месяца. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«По климатической норме в декабре в столице выпадает 51 миллиметр осадков, а высота снежного покрова обычно составляет от 8-9 сантиметров в начале месяца до 18-19 сантиметров в его конце. По прогнозу, количество осадков в предстоящем декабре ожидается близким к норме, либо с отклонением в сторону недостатка осадков примерно на 10%, причём большая часть осадков прогнозируется во второй половине декабря», — написал синоптик.

При этом снежный покров не будет слишком значительным.

Ранее стало известно, что зима в Москве будет прохладнее предыдущей, но без экстремальных морозов. Температура в столице и в центре Европейской части страны ожидается в пределах климатической нормы или немного выше. При этом нынешний холодный сезон будет ощущаться более «классическим» и заметно холоднее прошлой аномально тёплой зимы, однако речи о сильных и затяжных морозах не идёт.

