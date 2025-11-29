Число жертв массированной атаки ВСУ на Таганрог увеличилось

Число жертв атаки дронов ВСУ на Таганрог 25 ноября достигло 4 — от полученных ранений скончалась 76-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Пенсионерку с тяжёлыми ранениями доставили в ростовскую больницу утром 25 ноября, где медики боролись за её жизнь. К сожалению, организм не выдержал — сегодня ранним утром женщина умерла. Губернатор пообещал оказать помощь семье погибшей.

«Скорблю вместе с близкими погибших. Семье умершей мы обязательно поможем. Этот вопрос, как и поддержка семей других раненых и пострадавших, на моём личном контроле», — написал он у себя в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что в Таганроге на фоне сегодняшней массированной атаки украинских дронов начался пожар на одной из улиц города. По сообщениям местных жителей, беспилотники прилетели со стороны Таганрогского залива. В течение двух часов раздалось свыше 20 взрывов.