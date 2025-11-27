В Таганроге простились с двумя погибшими в результате атаки ВСУ в ночь на 25 ноября
Погибшие при ударе ВСУ Юлия Давыдова и Дмитрий Рядченко. Обложка © Telegram / Светлана Камбулова
В Таганроге состоялись траурные церемонии, посвященные памяти двух жителей, чьи жизни оборвались в результате удара ВСУ. Глава города Светлана Камбулова подтвердила эту информацию в своем Telegram-канале.
Она отметила, что город прощается с Юлией Давыдовой и Дмитрием Рядченко, подчеркнув, что их молодые жизни были прерваны внезапно и трагически: Дмитрию было всего 18 лет, а Юлии — 28. В связи с произошедшим, 27 ноября в Таганроге был объявлен день траура. Власти предписали приспустить флаги, а учреждениям культуры и СМИ рекомендовали отказаться от развлекательного контента.
Напомним, что в ночь на 25 ноября ВСУ атаковали Ростовскую область. В результате удара по Таганрогу три человека погибли, 10 пострадали. В городе был введён режим ЧС.
