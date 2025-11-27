Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 08:40

В Таганроге простились с двумя погибшими в результате атаки ВСУ в ночь на 25 ноября

Погибшие при ударе ВСУ Юлия Давыдова и Дмитрий Рядченко. Обложка © Telegram / Светлана Камбулова

Погибшие при ударе ВСУ Юлия Давыдова и Дмитрий Рядченко. Обложка © Telegram / Светлана Камбулова

В Таганроге состоялись траурные церемонии, посвященные памяти двух жителей, чьи жизни оборвались в результате удара ВСУ. Глава города Светлана Камбулова подтвердила эту информацию в своем Telegram-канале.

Она отметила, что город прощается с Юлией Давыдовой и Дмитрием Рядченко, подчеркнув, что их молодые жизни были прерваны внезапно и трагически: Дмитрию было всего 18 лет, а Юлии — 28. В связи с произошедшим, 27 ноября в Таганроге был объявлен день траура. Власти предписали приспустить флаги, а учреждениям культуры и СМИ рекомендовали отказаться от развлекательного контента.

После ночных ударов дронов ВСУ в Таганроге придётся снести 2 жилых дома
После ночных ударов дронов ВСУ в Таганроге придётся снести 2 жилых дома

Напомним, что в ночь на 25 ноября ВСУ атаковали Ростовскую область. В результате удара по Таганрогу три человека погибли, 10 пострадали. В городе был введён режим ЧС.

Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar