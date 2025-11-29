Россия и США
29 ноября, 14:00

Оральный секс улучшает здоровье, выяснили учёные

Обложка © freepik/yanalya

Сайт для женатых пар Victoria Milan выяснил, что 85% мужчин и 72% женщин считают оральный секс обязательным элементом долгосрочных отношений. Исследование с участием 9 107 пользователей показало, что 57% женщин и 66% мужчин готовы простить партнёру недостатки внешности и другие сексуальные несовершенства, если он мастерски владеет этим искусством.

Согласно данным исследования, 77% женщин и 72% мужчин получают удовольствие от совершения орального секса, а 94% мужчин и 89% женщин ценят его получение. Эксперты отмечают, что помимо удовольствия, такая практика укрепляет эмоциональную связь, снижает риск развития рака простаты у мужчин, увеличивает количество гормонов счастья — окситоцина, эндорфина, мелатонина. Также улучшается иммунитет и качество сна.

Исследование выявило связь между стилями привязанности и отношением к оральному сексу. Партнёры с тревожным типом привязанности видят в нём подтверждение верности, избегающие — способ снять стресс, а люди с безопасным типом — проявление глубокой эмоциональной близости.

Совсем скоро россиян ждёт «сексуальный бум», но пока приходится мириться со спадом

Ранее психолог объяснила, почему мужчины и женщины по-разному воспринимают сексуальные отношения. Первые, как «покорители нового», бессознательно тяготятся рутиной, тогда как вторые больше ценят эмоциональную близость и заботу. Специалист отметила, что мужчины часто ищут новизны в порнографии или играх, а женщины страдают от недостатка внимания, и подчеркнула необходимость взаимного учёта потребностей для сохранения отношений.

