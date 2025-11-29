Россия и США
29 ноября, 14:16

Бизнесмена разыскивают за подрыв брата гранатой в Адлере

Обложка © Telegram / Полиция Сочи

Правоохранительные органы объявили в розыск 43-летнего бизнесмена Эдуарда Чакряна по подозрению в убийстве его родного брата. По данным телеграм-канала Kub Mash, трагедия произошла после свадебного торжества в Адлерском районе.

Как установили следователи, во время застолья Чакрян серьёзно поссорился с одним из гостей. После этого бизнесмен отправился домой за оружием, но на обратном пути его перехватил брат. Увидев в руке Чакряна гранату, родственник попытался вырвать опасный предмет, но произошёл взрыв.

В результате инцидента брат бизнесмена скончался на месте от полученных травм. Полиция разыскивает Чакряна для предъявления обвинения в совершении особо тяжкого преступления.

Парень взорвал гранаты и дымовую шашку при налёте на криптообменник в Петербурге
