Бизнесмена разыскивают за подрыв брата гранатой в Адлере

Правоохранительные органы объявили в розыск 43-летнего бизнесмена Эдуарда Чакряна по подозрению в убийстве его родного брата. По данным телеграм-канала Kub Mash, трагедия произошла после свадебного торжества в Адлерском районе.

Как установили следователи, во время застолья Чакрян серьёзно поссорился с одним из гостей. После этого бизнесмен отправился домой за оружием, но на обратном пути его перехватил брат. Увидев в руке Чакряна гранату, родственник попытался вырвать опасный предмет, но произошёл взрыв.

В результате инцидента брат бизнесмена скончался на месте от полученных травм. Полиция разыскивает Чакряна для предъявления обвинения в совершении особо тяжкого преступления.

