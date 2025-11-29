В Турции более 150 гостей пришлось экстренно эвакуировать из объятого огнём отеля
В турецком городе Эскишехир произошло возгорание в здании отеля, потребовавшее массовой эвакуации клиентов. Подробности инцидента сообщила газета Sabah.
Пожар вспыхнул утром в субботу на кухне ресторана, расположенного в том же здании, что и отель в районе Енибаглар. Вследствие интенсивного задымления, которое распространилось на гостиницу и соседние строения, были экстренно эвакуированы 152 гостя.
Пострадали два сотрудника отеля, которые отравились дымом и были доставлены в медицинское учреждение. По информации издания, их жизни сейчас ничего не угрожает. Турецкие пожарные оперативно локализовали и ликвидировали возгорание до его масштабного распространения. Причины происшествия устанавливаются специалистами.
