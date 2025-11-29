Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 14:59

В Турции более 150 гостей пришлось экстренно эвакуировать из объятого огнём отеля

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / SORN340 Studio Images

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / SORN340 Studio Images

В турецком городе Эскишехир произошло возгорание в здании отеля, потребовавшее массовой эвакуации клиентов. Подробности инцидента сообщила газета Sabah.

Пожар вспыхнул утром в субботу на кухне ресторана, расположенного в том же здании, что и отель в районе Енибаглар. Вследствие интенсивного задымления, которое распространилось на гостиницу и соседние строения, были экстренно эвакуированы 152 гостя.

Пострадали два сотрудника отеля, которые отравились дымом и были доставлены в медицинское учреждение. По информации издания, их жизни сейчас ничего не угрожает. Турецкие пожарные оперативно локализовали и ликвидировали возгорание до его масштабного распространения. Причины происшествия устанавливаются специалистами.

16-летняя девочка спасла бабушку из горящего дома, о пожаре её «предупредила» кошка
16-летняя девочка спасла бабушку из горящего дома, о пожаре её «предупредила» кошка

Ранее Life.ru рассказывал, что в результате атаки украинских дронов на Афипском НПЗ в Краснодарском крае начался пожар. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров, однако сами резервуары с нефтью остались невредимыми.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar