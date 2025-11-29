Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
29 ноября, 14:21

Путин одобрил подписание соглашения с Буркина-Фасо

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин принял решение о подписании соглашения об основах отношений с Буркина-Фасо. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.

«Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами, о подписании Соглашения об основах отношений между Российской Федерацией и Буркина-Фасо», — говорится в тексте документа.

Глава государства поручил Министерству иностранных дел провести окончательные согласования с буркинийской стороной и подписать соглашение от имени Российской Федерации. Документ позволит урегулировать вопросы двустороннего сотрудничества между странами.

Путин подписал ряд важных законов

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон о поэтапном освобождении малого бизнеса от уплаты НДС, вносящий изменения в Налоговый кодекс. Документ предусматривает поэтапное уменьшение предельного значения годовой выручки, при превышении которого у предпринимателей возникает обязанность уплачивать данный налог.

