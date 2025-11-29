Россия и США
Регион
29 ноября, 15:23

Цены на балет «Щелкунчик» в Большом театре с 2024 года не изменились

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Стоимость билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре осталась на уровне прошлого года — от 1250 до 50 тысяч рублей за место в партере. Об этом прессе сообщила администратор-кассир службы продаж Светлана Малышева, отметив сохранение льготных категорий для молодёжи и пенсионеров.

«Меня очень радует то, что стоимость билетов по сравнению с прошлым годом не поменялась. В январе цены варьируются от 800 до 50 тысяч рублей», сказала она.

Для льготных категорий, включая людей 60+, ветеранов боевых действий и молодежь от 14 до 22 лет, предусмотрены специальные цены.

Билеты на «Щелкунчика»-2025: касс не будет, лимиты, аукцион. Вся правда о новых правилах
Ранее юрист предупредила, что мошенники создают фишинговые копии сайтов российских театров, включая Большой и Мариинский, для продажи поддельных билетов на новогодние спектакли. Преступники используют новогодний ажиотаж вокруг популярных представлений вроде «Щелкунчика», предлагая внести предоплату или пройти верификацию для хищения персональных и банковских данных пользователей. «Щелкунчик» — традиционный новогодний балет в репертуаре Большого театра, ежегодно собирающий аншлаги.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

