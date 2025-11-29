Пьяная рецидивистка села за руль и лишилась «заряженной» Toyota Camry
Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
В Москве суд конфисковал автомобиль, обратив транспорт в доход государства. Дорогостоящей иномарки лишилась 34-летняя автоледи, которая, будучи уже лишённой водительских прав, села за руль и была поймана, повторно отказавшись от медицинского освидетельствования.
Инцидент произошёл на улице Маресьева. Сотрудники полиции заметили тонированную «Тойота Камри», за рулём находилась женщина, у которой при проверке документов были выявлены признаки опьянения. Мадам отказалась проходить медицинское освидетельствование. Как выяснилось, подобное нарушение у неё не впервые. Ранее автоледи уже привлекалась к административной ответственности именно за отказ от медицинского освидетельствования.
«Суд признал злоумышленницу виновной по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ и приговорил к 180 часам обязательных работ, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на 2 года», — сообщили в столичной прокуратуре.
В результате судебного решения автомобиль, находящийся в собственности осужденной, стоимость которого превышает 1 миллион рублей, был конфискован в доход государства.
Ранее суд конфисковал BMW X5 у водителя-рецидивиста, который, будучи лишённым прав на 1 год 8 месяцев за отказ от медицинского освидетельствования, вновь попался пьяным за рулем. При проверке у мужчины было зафиксировано 1,175 мг/л этилового спирта. По настоянию прокуратуры, автомобиль был обращён в доход государства.
Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.