Умерла конькобежка Петрусева, взявшая золото на Олимпиаде в 1980 году

Спортсменка взяла золото на Олимпиаде 1980 года в Лейк-Плэсиде на дистанции в тысячу метров. Также на её счету бронза Игр-1980 на дистанции 500 м и две олимпийских бронзы 1984 года в Сараево. Петрусева не раз одерживала победу на чемпионатах мира и Европы, один раз выиграла мировые состязания в спринтерском многоборье. В 1980 году Петрусевой было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР. После завершения спортивной карьеры она увлеклась тренерской работой. Перед Олимпийскими играми 2002 года её привлекли к подготовке сборной РФ.