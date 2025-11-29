Умерла конькобежка Петрусева, взявшая золото на Олимпиаде в 1980 году
Обложка © Wikipedia / Bogaerts, Rob / Anefo. Nationaal Archief Fotocollectie
Олимпийская чемпионка 1980 года конькобежка Наталья Петрусева ушла из жизни в 70-летнем возрасте. Об этом рассказали в пресс-службе Союза конькобежцев России.
«Вчера ушла из жизни легенда конькобежного спорта Наталья Петрусева. Её наследие — это пример мужества, силы воли и преданности делу. Светлая память о великой спортсменке и наставнике навсегда останется в наших сердцах», — сказано в тексте.
Спортсменка взяла золото на Олимпиаде 1980 года в Лейк-Плэсиде на дистанции в тысячу метров. Также на её счету бронза Игр-1980 на дистанции 500 м и две олимпийских бронзы 1984 года в Сараево. Петрусева не раз одерживала победу на чемпионатах мира и Европы, один раз выиграла мировые состязания в спринтерском многоборье. В 1980 году Петрусевой было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР. После завершения спортивной карьеры она увлеклась тренерской работой. Перед Олимпийскими играми 2002 года её привлекли к подготовке сборной РФ.
