Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в клубе нет рабства

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил о готовности клуба рассмотреть предложения как на приход, так и на уход игроков в зимнее трансферное окно, сообщает «Газета.ru». После вылета команды из Кубка России он отметил, что в клубе нет рабства.

«Что касается зимнего трансферного окна, то любой игрок, у которого будет выгодное предложение, может уйти — это спортивная жизнь, у нас нет рабства», — подчеркнул Семак.

По его словам, решение о трансферах будет приниматься с учётом интересов клуба и пожеланий самих футболистов. Если предложение устроит руководство «Зенита» и игрок изъявит желание попробовать силы в другой команде, то клуб всегда готов пойти навстречу.

Напомним, в четвертьфинале Кубка России «Зенит» обыграл «Динамо» со счётом 1:0. Однако по результатам двух матчей столичный клуб сумел выйти в полуфинал — первая игра закончилась со счётом 3:1.