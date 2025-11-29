Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 19:07

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в клубе нет рабства

Сергей Семак. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Сергей Семак. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил о готовности клуба рассмотреть предложения как на приход, так и на уход игроков в зимнее трансферное окно, сообщает «Газета.ru». После вылета команды из Кубка России он отметил, что в клубе нет рабства.

«Что касается зимнего трансферного окна, то любой игрок, у которого будет выгодное предложение, может уйти — это спортивная жизнь, у нас нет рабства», — подчеркнул Семак.

По его словам, решение о трансферах будет приниматься с учётом интересов клуба и пожеланий самих футболистов. Если предложение устроит руководство «Зенита» и игрок изъявит желание попробовать силы в другой команде, то клуб всегда готов пойти навстречу.

«Дерзкий, наглый»: Юную звезду «Зенита» сравнили с Аршавиным
«Дерзкий, наглый»: Юную звезду «Зенита» сравнили с Аршавиным

Напомним, в четвертьфинале Кубка России «Зенит» обыграл «Динамо» со счётом 1:0. Однако по результатам двух матчей столичный клуб сумел выйти в полуфинал — первая игра закончилась со счётом 3:1.

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • ФК Зенит
  • Сергей Семак
  • Футбол
  • Спорт
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar