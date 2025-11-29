В России увеличили плату за воду без счётчиков

В России увеличены в три раза платежи для граждан, которые не устанавливают счётчики воды, до этого они платили лишь в полтора раза выше. Об этом рассказали в пресс-службе Минстроя РФ. Такое «штрафное» повышение призвано мотивировать россиян переходить на счётчики воды вместо платы по тарифу.

«Аналогичное регулирование ранее уже реализовано в Москве, что привело к росту оснащённости помещений в многоквартирных домах индивидуальными приборами учёта холодной воды с 80% в 2015 году до 90% в 2024 году. По данным Росстата, в среднем на территории РФ уровень оснащённости домов и помещений приборами учёта потребления коммунальных ресурсов составляет 84%», — сказано в тексте ведомства.

Повышающий коэффициент не будет затрагивать горячее водоснабжение и электроснабжение, что позволит исключить резкое повышение платы за ЖКХ. В Минстрое напомнили, что счётчики помогают платить только за фактическое потребление ресурсов. К их установке в стране начали переходить с 2012 года. Кроме того, одна из целей инициативы совместить оплату за воду с её реальным потреблением, исключив ситуации, когда в «резиновых квартирах» прописан десяток человек, а плата идёт по нормативу, как за одного.

Ранее проверка Генеральной прокуратуры РФ подтвердила, что управляющие компании включали в тарифы на жилищно-коммунальные услуги посторонние расходы, такие как оплата командировок, премиальных выплат и служебного транспорта для собственных сотрудников.