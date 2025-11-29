Россия и США
Регион
29 ноября, 17:39

На Рублёвском шоссе сбили подростка на питбайке

Место происшествия. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

На Рублёвском шоссе легковой автомобиль столкнулся с питбайком, за рулём которого находился несовершеннолетний водитель. Подростка с травмами доставили в медицинское учреждение, сообщает прокуратура Москвы.

«На Рублёвском шоссе произошло столкновение автомобиля марки «КИА» и питбайка под управлением 16-летнего юноши, следовавшего по велодорожке», сообщили в ведомстве.

Обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются правоохранительными органами.

Бастрыкин запросил доклад по делу о ДТП с автобусом детской футбольной команды
Другая трагедия с мотоциклом обернулась непоправимыми последствиями: 27-летняя россиянка из Иркутска погибла в Таиланде после падения с арендованного мотобайка, которым управляла без шлема и страховки для экстремального вождения. Девушка, работавшая удалённо дизайнером интерьеров и переехавшая в Паттайю полгода назад, получила несовместимые с жизнью травмы головы при объезде уличной тележки на скорости 40-50 км/ч. Суточное пребывание в реанимации с переломами черепа обошлось семье в 190 тысяч рублей, а на возвращение тела и похороны требуется около миллиона рублей.

