Стаю собак, напавшую на девочку в СНТ в Татарстане, подкармливали сами жители

В Татарстане стая бродячих собак напала на ребёнка, что вскрыло застарелый конфликт между дачниками. По данным Mash Iptash, администрация города подтвердила, что садоводы были расколоты на два лагеря: одни животных подкармливали, а другие безуспешно пытались вызвать отлов.

Председатель СНТ рассказал, что к стае пару раз в неделю приходил волонтёр, а корм им выносили и некоторые местные жители, в том числе пожилая женщина, которая пришла с едой прямо на место нападения. Бывший сторож также признался, что давал животным еду. При этом другие жители постоянно вызывали специальные службы, но отловить всех собак так и не удавалось.

Напомним, в Татарстане стая из 11 бродячих собак покалечила девятилетнюю девочку. Прохожие нашли ребёнка с тяжелейшими травмами лица, головы и конечностей. По словам очевидцев, девочка настолько неподвижно лежала, что они сначала решили — она уже умерла, и даже накрыли её пакетами, поскольку никаких признаков жизни не наблюдалось. Позже ребёнку провели операцию в Зеленодольске, а затем перевезли в одну из казанских больниц для дальнейшего лечения.