В России заблокировали фотохостинг с детской порнографией

Роскомнадзор (РКН) закрыл доступ к фотохостингу, который содержал материалы с детской порнографией. Об этом сообщил в телеграм-канале глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Он отметил, что изначально на такой вопиющий случай обратили внимание журналисты.

«Оперативно с коллегами из Роскомнадзора провели необходимые проверочные мероприятия, в ходе которых выяснилось, что фотохостинг системно размещает материалы с детской порнографией. Не буду приводить название ресурса, но ежемесячно на него заходит более 11,5 млн пользователей со всего мира, в том числе 1,6 млн с территории России», — пояснил депутат.

Он добавил, что сайт уже попадал в поле зрения правоохранителей за систематические нарушения, теперь решено полностью его заблокировать на российской территории.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить американскую игру Roblox, которая неоднократно игнорировала требования Роскомнадзора. Она стала рассадником для мошенников и педофилов, которые «зарабатывают» на детях, регистрирующихся на платформе.