В России могут запретить игру Roblox
В России могут запретить американскую игру Roblox, которая неоднократно игнорировала требования Роскомнадзора. Она стала рассадником для мошенников и педофилов, которые «зарабатывают» на детях, регистрирующихся на платформе.
«В соответствии с решениями уполномоченных органов Роскомнадзор на основании ст. 15.1 и 15.3 149-ФЗ с 2019 года неоднократно направлял в адрес администрации Roblox уведомления с требованием ограничить доступ к запрещённым материалам», — рассказали в РКН.
При этом мониторинг Roblox неоднократно доказывал, что площадка не способна защитить несовершеннолетних от противозаконных материалов. В огромном количестве там размещаются ролики и тексты, отрицательно влияющие на детскую психику и создающие почву для преступлений детьми.
Ранее в Киберполиции РФ сообщили, что педофилы и мошенники открыли для себя игровую платформу Roblox, где любят проводить время дети. За последние три месяца половина всех нарушений была связана с домогательствами к несовершеннолетним. Руководство Roblox заявило, что будет проверять возраст по фото с 2026 года. Однако в ГД РФ уверены, что косметический «фейсконтроль» не изгонит педофилов из игры, а будет лишь формальностью. Кроме того, площадка Roblox кишит мошенниками, которые на деньги обманывают детей.
