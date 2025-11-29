В России могут запретить игру Roblox

В России могут запретить американскую игру Roblox, которая неоднократно игнорировала требования Роскомнадзора. Она стала рассадником для мошенников и педофилов, которые «зарабатывают» на детях, регистрирующихся на платформе.

«В соответствии с решениями уполномоченных органов Роскомнадзор на основании ст. 15.1 и 15.3 149-ФЗ с 2019 года неоднократно направлял в адрес администрации Roblox уведомления с требованием ограничить доступ к запрещённым материалам», — рассказали в РКН.

При этом мониторинг Roblox неоднократно доказывал, что площадка не способна защитить несовершеннолетних от противозаконных материалов. В огромном количестве там размещаются ролики и тексты, отрицательно влияющие на детскую психику и создающие почву для преступлений детьми.