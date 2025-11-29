Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 15:34

Ракетную опасность объявили в Тульской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В Тульской области власти объявили режим ракетной опасности. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Он призвал население сохранять спокойствие. Уведомление появилось в 18:09 (по Москве).

«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена ракетная опасность. Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112», — написал он.

Дрон-камикадзе подорвал движущуюся «Газель» на трассе под Брянском, есть раненые
Дрон-камикадзе подорвал движущуюся «Газель» на трассе под Брянском, есть раненые

Ранее сообщалось, что в Волгограде беспилотник врезался в пятиэтажный жилой дом. В одной из квартир вспыхнул пожар, охвативший минимум два жилых помещения.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Тульская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar