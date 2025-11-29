Ракетную опасность объявили в Тульской области

В Тульской области власти объявили режим ракетной опасности. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Он призвал население сохранять спокойствие. Уведомление появилось в 18:09 (по Москве).

«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена ракетная опасность. Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112», — написал он.

Ранее сообщалось, что в Волгограде беспилотник врезался в пятиэтажный жилой дом. В одной из квартир вспыхнул пожар, охвативший минимум два жилых помещения.