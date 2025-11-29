Россия и США
29 ноября, 10:56

Дрон-камикадзе подорвал движущуюся «Газель» на трассе под Брянском, есть раненые

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Semisatch

В Брянской области снова атака дронов ВСУ: в селе Стратива Стародубского округа удар пришёлся прямо по движущемуся автомобилю. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что двое мужчин получили осколочные ранения и были срочно доставлены в больницу. Медики оказали им необходимую помощь.

«В результате сброса взрывного устройства повреждён автомобиль «Газель». Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил губернатор и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Тем временем в Подмосковье предотвратили попытку подрыва магистрального газопровода. По данным ФСБ, в Серпуховском районе задержан российский гражданин 1969 года рождения, который, как выяснили спецслужбы, действовал по заданию Киева. Его взяли с поличным ночью — во время установки самодельной бомбы. Всего у него было 4 СВУ. Задержание и арсенал сняли на видео.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

