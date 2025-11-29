Полиция вывела на чистую воду жительницу Сочи, совравшую о смерти сына ради денег

Жительница Сочи распространяла в мессенджерах ложные сведения о смерти своего 12-летнего сына, чтобы вымогать денежные средства у сочувствующих. Как установили сотрудники полиции, посетившие женщину, ребёнок жив и находится дома.

«50-летняя местная жительница сообщает о якобы смерти своего 12-летнего сына и просит материальной помощи», — пояснили в пресс-службе главка МВД по Краснодарскому краю. В отношении женщины составлен административный протокол по статье о неисполнении родительских обязанностей.

Шокирующий случай с другого полушария: американку Чайну Арнольд приговорили к пожизненному заключению за убийство своей 28-дневной дочери, которую она закрыла во включённой микроволоновой печи. Смерть наступила от теплового удара без ожогов и внешних повреждений. Ранее Арнольд уже была судима за похищение человека и подделку документов.