Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 16:19

Иностранную журналистку задержали за слишком частые визиты в Россию

Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Nonkululeko Mantula

Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Nonkululeko Mantula

В аэропорту Йоханнесбурга задержали журналистку, которая активно сотрудничает с Россией. Нонкулулеко Патрисию Мантулу, работающую на Южно-Африканскую радиовещательную корпорацию и входящую в Ассоциацию журналистов БРИКС, арестовали сразу по прилёте из Москвы.

Причиной задержания могли стать её частые визиты в РФ и участие в российских интервью, заявили в Ассоциации журналистов БРИКС. Там подчеркнули, что Мантулу лишили свободы незаконно, расценив действия правоохранителей как грубое нарушение прав журналистов.

Правозащитники уже направили срочное письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом немедленно освободить коллегу. Сама Мантула ранее заявляла, что журналисты БРИКС целенаправленно становятся жертвами санкций за распространение информации, которую Запад называет ложной.

Суд арестовал гендира издательства «Джем», с которым конфликтовал Жуков из «Руки вверх»
Суд арестовал гендира издательства «Джем», с которым конфликтовал Жуков из «Руки вверх»

Ранее в Казахстане объявили награду за помощь в поимке стримера Mellstroy. Андрей Бурим объявлен в розыск и заочно арестован за организацию масштабной рекламной кампании онлайн-казино, названного в его честь.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • БРИКС
  • юар
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar