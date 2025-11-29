В аэропорту Йоханнесбурга задержали журналистку, которая активно сотрудничает с Россией. Нонкулулеко Патрисию Мантулу, работающую на Южно-Африканскую радиовещательную корпорацию и входящую в Ассоциацию журналистов БРИКС, арестовали сразу по прилёте из Москвы.

Причиной задержания могли стать её частые визиты в РФ и участие в российских интервью, заявили в Ассоциации журналистов БРИКС. Там подчеркнули, что Мантулу лишили свободы незаконно, расценив действия правоохранителей как грубое нарушение прав журналистов.

Правозащитники уже направили срочное письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом немедленно освободить коллегу. Сама Мантула ранее заявляла, что журналисты БРИКС целенаправленно становятся жертвами санкций за распространение информации, которую Запад называет ложной.

