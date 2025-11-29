В Госдуме не исключили повышения исполнительского сбора с 7 до 12%

В России предложили повысить размер исполнительского сбора почти вдвое — с 7 до 12%. Изменения могут вступить в силу уже со следующего года. Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Владимир Плякин прокомментировал журналисту Life.ru, чего следует ожидать от новых ставок.

Исполнительский сбор (ИС) — это сумма, которая взыскивается с должника, если он не исполняет требования и не погашает задолженность добровольно в установленный срок. На сегодняшний день размер сбора в РФ составляет 7% от суммы взысканного имущества. Допустим, если вы должны 100 000 рублей и вовремя не оплатили задолженность, приставы взыщут с вас эти деньги, а за процедуру сверху вы заплатите 7%. Владимир Плякин Депутат Госдумы от партии «Новые люди»

Плюс ко всему, напомнил депутат, может увеличиться и минимальная сумма сбора для всех категорий граждан независимо от их платёжеспособности. Если с физического лица взыскивают сумму в размере 1000 рублей, с него удержат не 120 рублей (12%), а 2000 рублей. А организация-должник должна будет внести уже 20 000 рублей, то есть в 10 раз больше той суммы, которую выплачивает физлицо.

«Приведу простой пример. Вы — водитель, и вам пришёл штраф в размере 750 рублей, зафиксированный камерой. Но у вас нет возможности оплатить его сейчас, и вы откладываете этот вопрос на некоторое время. Через месяц ваш штраф передают приставам, но вы заплатите уже не 750 рублей, а 2750 рублей с учётом суммы исполнительского сбора. А если такой же штраф придёт на имя организации, то компания должна будет заплатить все 20 750 рублей», — объяснил Плякин.

К сожалению, ситуации, когда должники не имеют возможности погашать долги вовремя, — не редкость в наше время, отметил собеседник Life.ru. При этом физические лица и компании вправе обращаться в суд с иском об отсрочке взыскания исполнительского сбора, напомнил депутат. Особенно это важно для малого бизнеса. Плякин привёл пример — транспортная компания, где работает несколько десятков водителей, все они могут совершать небольшие нарушения, как итог — фирма регулярно будет получать мелкие штрафы.

Если у компании, имеющей в штате сотню водителей, накапливается не один десяток штрафов, а денег на их оплату нет, судебные приставы возбуждают исполнительное производство. Тогда за каждый неоплаченный штраф компания обязана заплатить уже 20 750 рублей. Нетрудно подсчитать: 100 водителей умножаем на 20 750 тысяч рублей — это уже более двух миллионов рублей. Не каждая организация способна единовременно выплатить такую сумму, подчеркнул Плякин. В завершении он напомнил, что различий между микробизнесом, малым и крупным предпринимательством в вопросе исполнительского сбора не существует — все обязаны уплачивать сбор по единой ставке.

